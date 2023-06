Feirinha dos Remédios faz sucesso no centro junino da Feira

Na barraca de Nem do Beiju, como é conhecida Maria Nilza da Silva, moradora do povoado Olhos D’Água das Moças, distrito de Matinha, o caldinho de aipim foi feito ainda na madrugada. “Está tudo fresquinho”, diz ela apontando para o mingau de milho. Os licores também à venda foram produzidos artesanalmente nos sabores de chocolate, cajá, limão e café

Em meio ao movimento intenso no Calçadão das Sales Barbosa nestes dias de comemorações juninas – amanhã (13) é festejado Santo Antônio, depois haverá o São João (24) e o São Pedro (29) – uma feira de artesãos montada no largo em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios promete incrementar ainda mais o brilho da época.

Nas barraquinhas instaladas provisoriamente no local há desde as delícias do período junino, como bolos, beiju de carimã na palha da bananeira, licor em diversos sabores, mingau de milho, caldo de aipim a pastel quentinho e o tradicional café coado.

Para chegar até a feira passa-se por um corredor de coloridas bandeirolas, estendidas em um cordão que liga um lado ao outro do calçadão. Um clima totalmente alegre e festivo. Alguns participantes vieram de distritos, outros residem na sede do município.

Para facilitar a venda, Nem do Beiju aceita PIX.

“A expectativa é a melhor possível. Espero ganhar um dinheirinho extra pra comemorar o São João mais tranquila com os meus três filhos”, afirma.

Já Luciene Silva, artesã da Rua Nova, levou para a feira chapéus de palha, bonecos de espantalhos, cestas e cabines em madeira. “Espero que seja sucesso de vendas para todos nós que estamos participando”.

A iniciativa do evento é da Associação dos Artesãos de Feira de Santana e tem o apoio da Prefeitura Municipal e segue até o dia 18. No local ainda é possível encontrar flores ornamentais, vestidos caipiras infantis, bonecos de pano e plantas, a exemplo das suculentas.

Foto:Valdenir Lima/Secom.Fsa