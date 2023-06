Roda de saberes sobre a Lei Paulo Gustavo no MAC quarta-feira

Essa semana tem *GIRA LPG* em Feira de Santana/BA, uma roda de saberes sobre a Lei Paulo Gustavo. Vamos juntar primeiro só o pessoal das *ARTES VISUAIS, AUDIOVISUAL, TEATRO, IDENTIDADE e DIVERSIDADE*. Calma que outras edições vão acontecer com outras áreas culturais. Vai ser nesta quarta-feira (14jun), das 14h às 17h, presencialmente, no MAC – Museu de Arte Contemporânea, rua Prof. Geminiano Costa, 255 – Centro de Feira. Já se programa e espalha aí.

Antônia Lyara, Lore Porto, Kelvin Jordan e Lívia Castro vão hablar *tuuuudo sobre a Lei Paulo Gustavo*, o que tá rolando na cena nacional, na Bahia e, claro, em Feira. Oportunidade pra você saber como se preparar pra essa oportunidade de mobilizar recursos para o seu projeto cultural acontecer dignamente, graças ao maior investimento da história do Brasil na Cadeia Econômica da Cultura.

✨ *Quem pode participar?*

Qualquer pessoa que faça parte da cena cultural de Feira de Santana. Nesta rodada, a gente vai direcionar a conversa ao pessoal das Artes Visuais, Teatro, Audiovisual e pessoas que representem as áreas de Identidade e Diversidade.

✨ *Como?* Inscrições pelo 75992641507.

✨ *Quanto custa?* Acesso gratuito.

✨ *Quem realiza?* Comunidade Culturasss,

_coletivo de ativistas culturais que colaboram com a difusão das culturas do ReconSertão da Bahia._

*Quem vai facilitar a GIRA LPG de Feira?*

_*Antonia Lyara*_

Produtora e ativista cultural; bailarina, capoeirista, coreógrafa e pesquisadora em Dança; roteirista e diretora de projetos em audiovisal; bacharelanda Interdisciplinar em Cultura e integrante do grupo de Agentes Culturais Multiplicadores para Mobilização de Recursos (UFRB); co-fundadora do grupo feirense Trupe Mandhala, idealizadora do Bailares Festival de Dança, membra do Fórum Permanente de Cultura de Feira de Santana e da Comunidade Culturasss.

_*Lore Porto*_(foto)

Gestora, produtora e ativista cultural; multiartista, pesquisadora em Música e assessora de comunicação; produtora executiva de projetos em audiovisal; mãe solo de João, Carlos e Davi; licencianda em MPB e integrante do grupo de Agentes Culturais Multiplicadores para Mobilização de Recursos (UFRB); pós-graduanda em Produção Cultural, Artes e Entretenimento; especialista em elaboração de projetos culturais; fundadora da Casa das Águas Comunicação, Educação e Cultura; membra do Fórum Permanente de Cultura de Feira de Santana e da Comunidade Culturasss.

_*Kelvin Jordan*_

Produtor e ativista cultural; artista visual, designer gráfico, filmaker e editor de vídeo; pesquisador da música reggae e produtor de palco; assistente de direção, produtor executivo e montador de projetos em audiovisual; bacharelando em Artes Visuais (UFRB), integrante da coordenação do Instituto Baiano de Educação e Cultura (IBEC), membro do Fórum Permanente de Cultura de Feira de Santana e da Comunidade Culturasss.

_*Lívia Castro*_

Representante Territorial Portal do Sertão, integrante da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT)