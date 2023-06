A TV Olhos D’Água, da Universidade Estadual de Feira de Santana encontrou uma maneira criativa de marcar o Dia dos Namorados com uma reportagem onde mostra casais que começaram o romance no campus da UEFS e lá ainda permanecem, como professores ou servidores. Na foto, o professor Clóvis Ramaiana. No vídeo abaixo confira a reportagem completa:

