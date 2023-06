Eremita antecipa salário e parcela do 13° na Câmara de Feira

A Presidente da Câmara de Feira de Santana, Eremita Mota (PSDB), anunciou manhã desta quarta-feira (14) a antecipação do salário para a próxima terça-feira (20), assim como a primeira parcela do 13º. A ação, que vai beneficiar cerca de 450 entre servidores efetivos e comissionados, tem como objetivo aquecer a economia local no período dos festejos juninos, o mais tradicional e comemorado em todo o estado.

De acordo com Eremita, a Câmara tem assegurado o pagamento rigorosamente em dia, graças à adoção de medidas que estão mantendo equilibradas as finanças. “Desta forma, conseguimos antecipar o salário e a primeira parcela do décimo para todos os servidores”, destacou.

Outro anúncio feito pela chefe do legislativo, por conta dos festejos juninos, foi a suspensão do expediente no dia 23 de junho, que será ponto facultativo.