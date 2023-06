Instituto Gastão Guimarães faz festa junina para encerrar semestre

O festejo junino é, atualmente, a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, perdendo apenas para o Carnaval. Nesta sexta-feira (16) o Instituto de Educação de Tempo Integral Gastão Guimarães (IETIGG) realiza o seu festejo. O tema da festa é “As Heroínas da Independência no Arraiá do Gastão”, uma homenagem a Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa, mulheres baianas que lutaram pela independência do Brasil. O evento também marcará o encerramento do 1º semestre letivo do colégio.

“Estaremos encerrando esse primeiro semestre no clima do maior festejo popular do Nordeste. Será também uma grande oportunidade de agradecermos às pessoas que lutam por uma sociedade mais soberana”, disse Alfreda Xavier, diretora do IETIGG.

Segundo a professora Margarida Guimarães, uma das componentes da comissão de eventos do IETIGG, será um festejo genuinamente junino, com todos os produtos e comidas típicas do período. Será uma valorização da tradição junina”, garante.

A festa que acontecerá na quadra do Colégio, terá brincadeiras, coreografias, concurso de quadrilhas, escolha da Rainha do Milho, sorteio de balaios, divulgação do resultado da Gincana Estudantil (valendo 2 pontos), entre outras atrações. Um almoço também será servido.

A animação musical ficará por conta do forrozeiro Baiá e seus Teclados.

Restrito aos gestores, coordenadores, professores, alunos e colaboradores, os festejos começam às 8hs e tem previsão de encerramento as 17hs.

Fotos: Luiz Tito