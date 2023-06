Metrô Feira-Salvador terá “toda força” do governo federal, diz Zé Neto

O deputado federal Zé Neto está comemorando o anúncio do governador Jerônimo que, segundo o deputado, “vai encarar pra valer” o projeto de construir “uma ligação metroviária” entre as duas cidades. Jerônimo anunciou que vai autorizar os estudos de viabilidade.

“Uma notícia maravilhosa“, diz em vídeo postado no Instagram o deputado feirense e pre-candidato do PT ao governo de Feira de Santana na eleição do próximo ano. E garantiu, como deputado federal: o projeto terá toda força do governo federal

E para reforçar que o metrô Feira-Salvador não vai ficar apenas nisso, diz: “Lembre que quem começou a tocar o metrô em Salvador foi o PT”.

