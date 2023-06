Prefeitura de Feira convida todos para audiências públicas sobre o Orçamento 2024

A Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Planejamento, lançou o Edital SEPLAN 002/2023, convidando representantes de classe, associações da sociedade civil, organizações não-governamentais e outros membros da comunidade para participarem ativamente da elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2024. O objetivo é envolver a população no processo de definição das prioridades e destinação dos recursos públicos do município.

A população terá a oportunidade de contribuir presencialmente ou de forma digital, através do site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana (www.feiradesantana.ba.gov.br), no período de 04/07/2023 a 31/07/2023.

As audiências públicas presenciais serão realizadas em todos os distritos e na zona urbana, proporcionando acesso facilitado aos cidadãos interessados em participar. O cronograma completo pode ser conferido abaixo:

Cronograma das Audiências Públicas:

04/07/2023 (terça-feira):

09h: Distrito de Humildes – Auditório do Colégio Geraldo Dias Municipal

15h: Distrito de Jaíba – Associação dos Moradores da fazenda Retiro

05/07/2023 (quarta-feira):

09h: Distrito de Bonfim de Feira – Biblioteca Municipal Godofredo Leite Filho

14h: Distrito de Maria Quitéria – São José – Sede do CRAS – Rua Padre Epifânio, nº 06

06/07/2023 (quinta-feira):

09h: Distrito de Tiquaruçu – Mercado Municipal de Tiquaruçu

15h: Distrito de Matinha – Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite

07/07/2023 (sexta-feira):

09h: Distrito de Jaguara – Clube Polivalente – Sede do Distrito

15h: Distrito de Governador João Durval Carneiro – Ipuaçu – Creche Maria de Lourdes Almeida Machado

11/07/2023 (terça-feira):

08h30: Regiões Administrativas I, II e III (Sede) – Auditório da Secretaria Municipal de Saúde

15h: Regiões Administrativas IV e V (Sede) – Auditório da Secretaria Municipal de Saúde

O Secretário Municipal de Planejamento, Carlos Brito, reforça a importância da participação ativa da população na elaboração da LOA 2024. “Queremos ouvir as vozes de todos os segmentos da sociedade, para que juntos possamos planejar o futuro de Feira de Santana de forma democrática e transparente”.