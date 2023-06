Deputado registra os 81 anos da Liga Feirense de Desportos

Sempre envolvido no esporte amador, o deputado estadual Binho Galinha (Patriota – foto ilustração) apresentou Moção de Parabéns na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), fazendo o registro da Liga Feirense de Desportos (LFD) que hoje (16) completa 81 anos de fundação.

“Considerada como uma das mais importantes e antigas associações esportivas da Bahia, a Liga Feirense de Desportos (LFD) representa o desporto da maior cidade do interior do Estado, Feira de Santana, com participação histórica em importantes eventos esportivos e se destaca no futebol amador com a conquista de três títulos do campeonato intermunicipal, através da Seleção Feirense de Futebol”, destaca Binho Galinha. Em tempo: Preside a LFD o servidor público Antônio Carlos Batista Neves, também conhecido por Carlão.