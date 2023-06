Jerônimo reinaugura Mercado Municipal em Santa Bárbara

Após cumprir agenda na cidade de Serrinha, no sábado, 17, o governador Jerônimo Rodrigues seguiu para a vizinha Santa Bárbara, a pouco mais de 20km de Feira de Santana, onde inaugurou as obras de recuperação e ampliação do Mercado Municipal. O investimento de R$ 1,2 milhão foi realizado através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). A nova estrutura é mais moderna e proporciona melhores condições de trabalho aos feirantes, garantindo a disposição adequada dos produtos.

“Aqui em Santa Bárbara viemos entregar esse lindo mercado, que vai ser muito importante para dinamizar a economia local. É um ambiente confortável com toda estrutura para os comerciantes e para os compradores. Também dei a ordem de serviço obras outras obras que em breve serão entregues com recursos do Governo do Estado“, detalhou Jerônimo.

A obra beneficia 100 famílias de feirantes e agricultores familiares como a de Simone Tavares, que trabalha no mercado há mais de 30 anos vendendo refeições de pratos regionais como passarinha, mocofato e sarapatel.

“Antes era bem pequenininho, bem apertadinho. Amei a mudança. Quando eu entrei no primeiro dia deu vontade de chorar de emoção”, contou a comerciante.

Para a agricultura familiar, também foram entregues 58 Títulos de Regularização Fundiária do projeto Bahia Mais Forte, Terra Legal, da SDR. A iniciativa prevê ações integradas e descentralizadas para a regularização fundiária de terras públicas, rurais e devolutas ocupadas e beneficiadas por agricultores e agricultoras familiares em todo estado.