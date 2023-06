SÃ£o JoÃ£o em SÃ£o JosÃ© comeÃ§a sexta-feira com ZezÃ© de Camargo e Luciano

Em Feira de Santana o clima de São João é quase permanente. A cidade respira forró o ano inteiro. Cidade Forró. No fim de semana encerrou o Arraial do Comércio no centro da cidade. Agora chegou a vez dos distritos rurais. A abertura oficial do São João em São José das Itapororocas (distrito de Maria Quitéria) será marcada por um grande show de Zezé de Camargo e Luciano na próxima sexta-feira, 23, às 19:00.

Na sequência da noite, entra no palco Targino Gondim, renomado músico e sanfoneiro, trazendo todo o seu talento e carisma.

Entre os dias 23, 24 e 25 de junho, os povoados de São José da Itapororocas, (distrito de Maria Quitéria) e São Vicente (foto), distrito de Tiquaruçu, terão festas juninas. No distrito Jaguara, o arrasta-pé acontecerá nos dias 23 e 24.

Os festejos continuarão com o São Pedro de Humildes, Bonfim de Feira e Jaíba nos dias 30 de junho e 1° de julho. Cidade Forró