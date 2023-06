Padre Ovídio e Tamandaré: as duas estátuas de corpo inteiro em Feira

Padre Ovídio Alves de São Boaventura faleceu “santamente”, nos recordam biografias existentes sobre o “caridoso” vigário da Catedral de Sant’Anna. São atribuídos a ele a fundação da Ordem Terceira da Penitencia de São Francisco, a Escola Sant’Ana, o Orfanato Asilo Nossa Senhora de Lourdes, o Montepio dos Artistas Feirenses, a Sociedade Filarmônica Vitória, a Associação de Nossa Senhora das Vitórias, e a Associação das Senhoras da Caridade do Asylo de Lourdes. A Matriz, dizem documentos diocesanos, foi reformada por ele que também planejou a construção de um aprendizado agrícola e “libertou escravos” que herdara dos pais. “Antecipou-se na preocupação pela justiça social.”

Até ontem, quando a Marinha e a Prefeitura de Feira de Santana inauguraram uma estátua do Almirante Tamandaré, padre Ovídio Alves de São Boaventura era a única pessoa humana homenageada em Feira com uma estátua de corpo inteiro (existem representações,como a do vaqueiro,tropeiro, etc).