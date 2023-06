Paróquia promove o 7° Forró do Tonho no dia 8 de julho

Nessa época de festejos juninos, vários forrós estão acontecendo pela cidade. E o Forró do Tonho não poderia ficar de fora. Sua sétima edição acontecerá no dia 8 de julho, a partir das 17 horas, no Realize espaço de eventos, situado na rua Antônio Sérgio Carneiro, bairro Aeroporto.

Considerado como “o forró da família”, o Forró do Tonho terá como atrações, neste ano, as bandas Forró Manguaça e Forró Pegada das Antigas. Mais informações podem ser obtidas através dos números (71) 99645-8588 e/ou (75) 98102-0209.

O evento é realizado pela Paróquia Santo Antônio e conta com diversos patrocinadores, dentre eles o restaurante Flor do Maracujá, a Neuroclínica, a Niro Otorrino e o restaurante Vino.