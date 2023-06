Câmara planeja audiência pública sobre baixa cobertura vacinal em Feira

Diante do alerta feito pelo promotor público Aldo Rodrigues na Tribuna Livre da Câmara no dia 21, a Comissão de Saúde da Casa fez hoje uma petição à presidente Eremita Mota (PSDB) para que seja realizada uma Audiência Pública sobre a baixa cobertura vacinal em Feira de Santana. “A Câmara tem o dever de buscar entender o que está acontecendo, os motivos para que o Município esteja com índices tão baixos de imunização e o que fazer para melhorar este quadro”, disse o vereador Sílvio Dias (PT), presidente da Comissão.

Mota comprometeu-se de avaliar de imediato a agenda da audiência pública, que considera “questão de urgência” para a comunidade, depois do pronunciamento feito pelo promotor em plenário, informando que Feira de Santana cumpre apenas 25% da meta vacinal.

De acordo com o promotor, o índice local de vacinação é ainda menor que o da Bahia, 38%. O Estado ocupa uma preocupante 22ª posição no ranking nacional. Essa distância para o que seria razoável no Plano Nacional de Imunização colocam Feira e a Bahia em risco de retorno de doenças erradicadas no Brasil, a exemplo do sarampo e poliomielite.