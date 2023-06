Chegada de Wilson dá choque térmico no grupo político do governo Colbert

O novo secretário de Desenvolvimento Econômico ,Wilson Falcão, já assumiu dizendo à imprensa que seu primeiro projeto na pasta é a implantação da Região Metropolitana de Feira de Santana. Para quem não sabe, a criação da região metropolitana é um antigo projeto, iniciado pelo então deputado estadual Colbert Martins. , atual prefeito de Feira. O projeto foi retomado na Assembleia Legislativa da Bahia em 2010 e no dia 16 de junho de 2011 o projeto foi aprovado por esta Assembleia. Este mês fez 12 anos, portanto, que a região existe legalmente mas não foi implantada.

A implantação da RMFSA teria sido uma das condições colocadas na negociação que resultou na aliança entre Colbert e Zé Ronaldo com a indicaçao de Luciano Ribeiro para vice-prefeito. Um dos “negociadores” foi Evaldo Martins, o irmão de Colbert recentemente falecido. A eleição foi em 2012.

Ex-vereador por dois mandatos, empresário em diversas áreas como medicamentos, imobiliária, logística e transporte, a chegada de Wilson Falcão ao Secretariado politicamente dá um choque no grupo que governa com Colbert o município. Porque também pode ser interpretada como uma espécie de aviso do Prefeito aos que querem desagregar ou se descolar do grupo: “eu tenho bons quadros”

foto:Ed Santos/AcordaCidade