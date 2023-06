Na Bahia tem “forró pra todo mundo e para todos os gostos”

O São João promovido pelo Governo do Estado em Salvador começou nesta quinta-feira (22), com atrações apoiadas por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur). Realizado em três circuitos na capital (Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe), este ano o São João da Bahia homenageia o rei do Forró Temperado, o cantor Zelito Miranda, morto no ano passado. Com apoio a mais de 280 municípios baianos, o investimento total do Governo para a realização dos festejos juninos é de mais de R$ 100 milhões.

Para promover a festa, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) seguiu um planejamento prévio de apresentação para os maiores mercados emissores de turistas para o estado. “A nossa expectativa é de receber, aqui na Bahia, mais de um milhão e meio de turistas, que devem injetar na nossa economia mais de R$1,6 bilhão, por todo o estado e aqui na capital também. É forró pra todo mundo e para todos os gostos”, destacou o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar.

No Parque de Exposições, que terá programação de hoje quinta (22) a sábado (24), dezenas de trabalhadores estão envolvidos para garantir uma estrutura confortável, limpa e segura para o público. O higienizador Maurício Ribeiro já fez sua parte. O posto de emergência localizado no parque já está todo limpo. Só de eu estar aqui ajudando a manter limpo e organizado, para mim, é bom demais.”.

Os portões abriram a partir das 17h. O primeiro show da noite fica por conta da cantora Jeanne Lima. Em seguida é a vez de Dan Valente e Dorgival Dantas. Os cantores Wesley Safadão, Thiago Aquino, Priscila Senna, Junior Marques e Xand Avião também se apresentam neste primeiro dia de festa.

No subúrbio, os festejos patrocinados pelo Governo do Estado começam nesta sexta-feira (23), na Praça João Martins, em Paripe, com os shows de Marcinho Sensação, Kevi Jonny e Nenho. A festa no local segue até sábado (24).

A diversão também já está garantida com o forró mais tradicional, no Pelourinho. Nesta primeira noite, no Terreiro de Jesus, se apresentam Lara Amélia, Alceu Valença e Larissa Marques. A festa no Centro Histórico acontece até domingo (25), com atrações também no Cruzeiro de São Francisco, e nas praças Tereza Batista, Pedro Arcanjo, Quincas Berro d’Água e Praça das Artes. A decoração do local destaca balões, luminárias, bandeirolas, sanfonas, zabumbas e cactos gigantes, ornamentando as ruas e largos.

A festa ainda é uma oportunidade para incrementar a renda de trabalhadores ambulantes e comerciantes. A baiana de acarajé Marijane Bonfim está otimista com as vendas durante a festa. “Estou animada, aguardando que venham aqui para o Pelô, tomar licor, dançar forró e comer meu acarajé gostoso e quentinho”.

Segurança – Ao todo, 24 mil profissionais da Secretaria de Segurança Pública (SSP) irão atuar para atender a população durante o São João da Bahia 2023. Destes, 18 mil são policiais militares, que atuarão nas festas da capital e interior. Mais de 700 câmeras de videomonitoramento, sendo 153 inteligentes, com análise dos pontos faciais, estarão espalhadas em áreas estratégicas dos principais pontos de evento da capital, nos municípios da Região Metropolitana de Salvador e em cidades do interior baiano.

foto: Antônio Queirós