Deputado Zé Neto teve encontro com Lula em Paris 

O deputado Federal Zé Neto se encontrou com o presidente Lula, em Paris, na manhã deste sábado, 24, e tratou de pautas da Bahia e de Feira de Santana, depois que o presidente participou de uma Cúpula, organizada pelo governo francês, para discutir um novo pacto financeiro global, como parte de viagem pela Europa.

Na oportunidade, o deputado e Lula conversaram sobre o processo de votação da reforma tributária, que está previsto para primeira semana de Julho, sobre a ótima gestão do Governador Jerônimo Rodrigues, na Bahia e sobre Feira de Santana, os projetos federais para a Princesa do Sertão e para o Estado.

Zé Neto considera “Importante saber que o Brasil voltou para os debates cruciais do mundo, especialmente de meio ambiente e de economia, como aconteceu em Paris, e que tem, como pedra de toque, o diálogo, mas também a firmeza, os propósitos de defender os interesses da soberania do nosso país e também do nosso mercado exportador. Inclusive, o posicionamento de Lula nessa quinta-feira (22/06), em discurso em evento na Torre Eiffel, mostrou, com clareza, a determinação do Brasil em fortemente fazer os diálogos necessários para nosso desenvolvimento econômico, social e sustentável, mas também demarcar, claramente, um posicionamento em defesa das economias emergentes e dos países mais pobres. ”

Com relação à Reforma Tributária, o deputado afirmou que “o presidente está firmemente decidido a colaborar em todos os diálogos necessários, no parlamento, para que tenhamos uma reforma tributária que possa ser uma grande vitória, não só do seu governo, mas, muito especialmente, do parlamento, do setor produtivo nacional, bem como do povo brasileiro que terá uma legislação tributária mais justa. Até o dia 7, esperamos poder votar a reforma tributária, e não mediremos esforços, nos diálogos necessários, para construir o caminho de exitoso, de vitória, e de uma nova formulação para o consumo brasileiro, com a utilização do IVA, e a simplificação das normas tributárias do nosso país. ”

Concluindo, Zé Neto diz que “foi um feliz e proveitoso encontro, em que Lula e sua esposa Janja se mostraram atenciosos com minha família e, particularmente, preocupado com as questões do Brasil e do mundo. Quero reafirmar a alegria de saber que o Brasil voltou e que valeu muito a pena fazer o L”.