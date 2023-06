Embasa começa obras na avenida Artêmia Pires em Feira

A Embasa dará início na próxima quarta-feira (28) à substituição de 700 metros de rede de distribuição de água na Avenida Artêmia Pires, no bairro SIM, em Feira de Santana, no trecho compreendido entre a Av. Azaleias (ao lado do Cond. Terra Nova) e o Corredor dos Araçás.As intervenções serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e devem ser concluídas até o final de julho.

Os serviços serão realizados de forma escalonada por trechos da via, com abertura e fechamento de valas conforme forem avançando, de forma a minimizar os impactos. Também haverá interrupção diurna no abastecimento de água durante a execução do serviço, além de desvio parcial no trânsito da avenida.

De acordo com Lucas Araújo, gerente da Embasa, a obra vai aperfeiçoar a distribuição de água no local. “Com a nova tubulação, vamos evitar ocorrências de vazamentos de forma a garantir o fornecimento contínuo de água para a população, além de contribuir para a redução das perdas”, informou.

A obra faz parte de um conjunto de substituições de redes distribuidoras que será realizada em diversos pontos da cidade ao longo do ano, totalizando mais de 10 Km de novas redes, com investimento de mais de R$ 2,5 milhões em recursos próprios da Embasa.

“Fizemos um levantamento do número de ocorrências de vazamentos e da necessidade de requalificar as redes para definir as áreas prioritárias. Vamos começar pela Artêmia e posteriormente avançaremos para outras regiões, a exemplo da Av. Iguatemi e da Rua Rio Xingú, no Capuchinhos”, esclarece o gerente.

Orientações – A Embasa reforça a necessidade de os imóveis das áreas que receberão as intervenções possuírem reservatório de água adequado às necessidades de consumo diária dos seus ocupantes, conforme disposto no Decreto Estadual nº 3.060/1994. Moradores de imóveis com reservação adequada não sentirão os efeitos das interrupções temporárias no fornecimento de água. Outra orientação é quanto às alterações no fluxo de veículos, para as quais os motoristas e transeuntes deverão ficar atentos.