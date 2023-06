Feira Literária com tema “afro-indigena” é aberta por Jerônimo

A 11ª edição da Feira Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que este ano terá como tema “Poéticas Afro-Indígenas da Brasilidade”, foi aberta no domingo pelo governador Jerônimo Rodrigues, considerado “o primeiro indígena governador da Bahia.O evento será realizado entre os dias 26 e 29 de outubro de 2023, seguindo a temática do Bicentenário da Independência do Brasil, e contará com a Curadoria Coletiva formada por Mirian Sumica (UNILAB), Luciana Brito (UFRB) e Jocivaldo dos Anjos (SEC).

O governador destacou a importância da leitura para o desenvolvimento. “Estimula a criatividade e traz conhecimento, além de valorizar quem escreve e quem lê. E a Flica tem essa responsabilidade de amadurecer a nossa missão de incentivar a cultura da leitura”. Jerônimo destacou ainda que vai estar sempre lado a lado com essas iniciativas.

A coordenadora Executiva da Flica, Vanessa Dantas, ressaltou que a programação está sendo preparada a diversidade e a relevância da programação. “Nesta edição, estamos buscando ampliar as vozes e perspectivas, trazendo poéticas afro-indígenas que representam a brasilidade em toda a sua riqueza cultural. Queremos proporcionar um espaço de valorização dessas expressões literárias”.

Ato Cívico– Ainda em Cachoeira, Jerônimo participou do desfile cívico. Neste domingo (25), a cidade de Cachoeira, foi elevada à sede do Governo da Bahia. A ato simbólico tem o objetivo de valorizar a importância do município para a Independência do Brasil.