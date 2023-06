Feira representa 71% do PIB do Território Portal do Sertão da Bahia

Composto por 17 municípios, no Território de identidade Portal do Sertão, Feira de Santana tem uma participação de 71% do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados estão no Info Territórios, um panorama em formato de infográficos com dados socioeconômicos dos 27 Territórios de Identidade (TI) da Bahia. A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) acaba de lançar a atualização dessemdocumento. (Clique aqui).

São 27 Territórios de Identidade (TI) da Bahi. Os dados estão agrupados em quatro dimensões: informações gerais, Produto Interno Bruto (PIB), atividades por setores econômicos e informações sociais (saúde, segurança pública e educação).

São encontradas, por exemplo, informações sobre a distribuição populacional do TI por municípios, as principais atividades econômicas, seja na agropecuária, na indústria e no setor de comércio e serviços, bem como dados sobre a oferta de saúde pública no território, indicadores de criminalidade e violência e de educação básica.

O objetivo da publicação é disponibilizar para toda a sociedade um compêndio de dados e informações que possibilitem uma rápida visualização do perfil de cada um dos Territórios de Identidade da Bahia.

Os 27 infográficos estão disponíveis no site da SEI.