Morreu em Tiquaruçu o agricultor e artista do Reisado de São Vicente, Anísio Nascimento

Puxador de “boi de roça” ( canto de trabalho rural) , segunda voz nas canções de Reis, um pandeirista também. Foram funções que o agricultor e artista Anísio Bispo Nascimento, 81 anos, viveu no Reisado de São Vicente do distrito de Tiquaruçu. Anisio morreu nesta terça-feira, ao lado da família, e o corpo está sendo velado na casa dele no distrito, onde será sepultado nesta quarta-feira, 28, 9 horas.

Anísio deixa viúva Silvia do Nascimento e filhos: Solange, Valquíria, Flávia,Valdirene, Suzete, Jorge, Joseval e Adailton.