Seis Filarmônicas da Bahia tocarão juntas no Campo Grande o ‘Hino ao 2 de Julho’

Seis filarmônicas realizam o 32º Encontro de Filarmônicas no 2 de Julho, das 17h30 às 21h30 do dia da Independência do Brasil na Bahia, em frente ao Monumento ao Dois de Julho, no Campo Grande, em Salvador. No dia seguinte, 3 de julho, a partir das 19h, também no Campo Grande, o Baile da Independência celebra com o povo a data máxima da Bahia, com as vozes de Irma Ferreira e Mario Bezerra e ao som da Orquestra Fred Dantas. Os dois eventos são promovidos pela Fundação Gregório de Mattos, da Prefeitura Municipal de Salvador, com direção do maestro Fred Dantas.

No 32º Encontro de Filarmônicas no 2 de Julho a abertura será realizada pelas seis filarmônicas que tocarão juntas o Hino ao 2 de Julho, sob a regência do maestro Fred Dantas. As filarmônicas são: a Banda de Música da Guarda Municipal de Salvador, Filarmônica João Mendes de Almeida, (de Canarana), Filarmônica Lyra dos Artistas, (de Santo Amaro da Purificação), União dos Ferroviários Bonfinenses,( de Senhor do Bonfim), Oficina de Frevos e Dobrados, (de Salvador), com participação especial da soprano Irma Ferreira, e a Filarmônica Bráulio Pimentel, de São Miguel dos Campos, Alagoas, que chega a Salvador especialmente para participar do encontro.

Sobre as filarmônicas participantes:

Banda de Música da Guarda Civil Municipal de Salvador – Foi criada no ano de 2008, considerando a importância de se promover eventos musicais nas comunidades como meio de divulgação e democratização da cultura musical, visando o estabelecimento conceitual de “Guarda Cidadã“. Formada por 18 músicos, sob direção administrativa de Leandro Magalhães e regência do maestro Hamilton Fernando. Irá executar, entre outras composições, o extra oficial “Hino à Bandeira da Bahia”, de Luiz Roberto Alves.

Filarmônica João Mendes de Almeida, da cidade de Canarana – Foi fundada em 2021 pelo prefeito Ezenivaldo Alves Dourado. O nome da filarmônica foi dado em homenagem ao notável homem de cultura popular de Canarana, que esteve sempre na frente das festas populares da cidade, como as Caretas e o Bumba-Meu-Boi. .São 60 participantes, dos quais 42 estarão se apresentando no palco do 2 de Julho em Salvador, tendo à frente o mestre Róbston Alencar,

Sociedade Filarmônica Lyra dos Artistas, de Santo Amaro da Purificação – Com 115 anos de atividades, esta é a “banda de Dona Canô”, por ser a tradicional executante da parte externa da Novena de Nossa Senhora da Purificação. Fundada no dia 1º de março de 1908, a Sociedade Filarmônica Lira dos Artistas é instituição cultural fundamental para o calendário de celebrações religiosas e cívicas de Santo Amaro, através de apresentações na Festa de Nossa Senhora da Purificação, no dia 2 de fevereiro; no dia da emancipação da cidade, em 13 de março; ou no Ato de Vereação, no dia 14 de junho, data do grito de Independência do Brasil declarado pela Câmara de Vereadores de Santo Amaro em 1822, antecipando o 7 de setembro e o 2 de julho. Em 2021 a Lyra, através da Lei Aldir Blanc, realizou o documentário “Filarmônica Lira dos Artistas: 113 anos de música”, numa apresentação virtual gravada dentro da Igreja Matriz de N. Sra. da Purificação

União dos Ferroviários Bonfinenses, de Senhor do Bonfim – Iniciativa de um grupo de ferroviários no ano de 1953.Nesse ambiente da música com a ferrovia surgiram maestros compositores como o bonfinense Isaias Gonçalves Amy, e o mais conhecido e amado mestre de música da União dos Ferroviários, José Ferreira da Silva, o popular Zé Mocó, que colocou a banda em destaque entre as quatro que existiam em Bonfim. Hoje tem à frente Jose Egnaldo Silva, conhecido como Mestre Miranda.

Banda de Música Maestro Bráulio Pimentel, de São Miguel dos Campos, Alagoas – No ano de 2004, numa iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura do Município de São Miguel dos Campos, Alagoas, foi criada uma banda de música que tem sido uma referência em sua cidade e região. O nome da banda foi dado em homenagem ao seu maestro fundador, atualmente com 97 anos de idade. A presença de uma banda de música de um estado vizinho ( já vieram bandas de Sergipe para o Encontro de Filarmônicas) soma experiências e traz variedade musical e humana para o evento. Jovens e crianças formam a totalidade dos participantes da Banda . À frente do grupo está o maetro Luis Paranhos, que é graduado em Música pela Universidade Federal de Alagoas, tendo feito especialização em Composição pela UFBA, tendo como seus assistentes o clarinetista Jamesson Lins e o saxofonista Wallas Vieira

Oficina de Frevos e Dobrados, de Salvador – Em 1982, durante o II Festival de Música Instrumental da Bahia, foi organizado por Fred Dantas um pequeno grupo de sopros e percussão para recepcionar seu mestre de bandas, João Sacramento Neto. Passado o evento, o grupo continuou com o nome de Oficina, pelo seu caráter laboral e experimental, e de Frevos e Dobrados, que são duas principais referências composicionais das bandas de música. A Oficina tem sido a banda-anfitriã do Encontro de Filarmônicas, oportunidade em que realiza estreias de novas composições e um show de encerramento com participação de artistas notáveis. Entre as estreias estará o “Dobrado Maurício Vasconcelos”, composto pelo mestre José de Castro, conhecido como mestre Cazuza, da cidade de Livramento de Nossa Senhora, e o “Dobrado Manuel Querino”, composto por Fred Dantas em homenagem ao escritor abolicionista, fundador do Liceu de Artes e Ofícios, pioneiro em documentar a culinária da Bahia. Haverá em seguida a execução da “Polaca Mucugê”, com o notável flautista Rainer Krupe e para encerrar, o aguardado show da filarmônica com a voz de Irma Ferreira, que vai trazer músicas de compositores da Bahia, como Ederaldo Gentil, Riachão, Valmir Lima, Zé Pretinho, numa homenagem a cantora Claudete Macedo.

Irma Ferreira – A soprano Irma Ferreira, graduada em Canto Lírico e doutoranda em Educação Musical pela UFBA, é uma interprete consagrada de canto lírico, tendo em seu currículo protagonizado várias óperas no Brasil e no exterior. Ao mesmo tempo é bastante conhecida por sua atuação na música popular, na música de orquestra popular e por um trabalho reconhecido em várias partes do mundo de resgate de cantos e rezas da tradição musical do Candomblé.