Empossados três novos secretários do governo Colbert

Os novos secretários nomeados recentemente no Governo Municipal foram empossados pelo prefeito Colbert Filho nesta quinta-feira (29). O ato aconteceu na sala de reuniões do Paço Municipal Maria Quitéria e contou com a presença de várias autoridades e membros da equipe de governo.

Foram empossados o secretário de Transportes e Trânsito, Sérgio Barradas Carneiro; o secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Wilson Falcão; e a secretária de Desenvolvimento Urbano, Kátia Maria Petillo Mota Ferreira.

Na oportunidade, o prefeito Colbert Filho destacou que todos chegam às respectivas pastas atentos aos desafios e necessidades da cidade e seus munícipes.