Bairros vizinhos em Feira criam disputa pelo melhor estandarte do Bando Anunciador

A Chácara São Cosme e os Olhos D’água são bairros vizinhos em Feira de Santana. Dos mais antigos da cidade, com histórias peculiares. O primeiro foi durante longo tempo habitado por maioria de famílias migradas de Pernambuco e os Olhos D’água reinvidica ser o mais antigo, lugar de origem da cidade. Ambos têm a tradição de reunir moradores e formar “Bandos Anunciadores” que saem na madrugada do dia da anunciação da festa da padroeira católica da cidade, Senhora Sant’Anna. Este ano a festa acontece na madrugada do dia 9 de julho. A tradição está sendo mantida e os grupos de moradores já começaram os preparativos, inclusive a confecção do Estandarte de cada Bando que são motivos de muita resenha e disputa de bastidores, até o dia de ser levado à rua para o “julgamento” público. Na foto principal, está o card da Chácara São Cosme e abaixo o do Bando dos Olhos D’água.

