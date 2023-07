A praça Coronel Bernardino Bahia ou do Lambe-Lambe vai ser o ponto final do percurso ou desfile do Bando Anunciador da festa de Senhora Santana, no próximo dia 9, em Feira. A saída continua sendo da praça da Igreja Matriz. A festa é organizada pela UEFS com o apoio dos Poderes Públicos que se responsabilizam pela infraestrutura de segurança e mobilidade. Ceca de 50 sanitários químicos vão ser colocados no percurso. As informações foram veiculadas no programa TransNoticias da rádio Transbrasil.

