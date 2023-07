Feira comemora 2 de Julho no distrito onde nasceu Maria Quitéria

A comemoração do Bicentenário da Independência da Bahia, neste domingo, dia 2 de julho, foi marcado por homenagens à uma das personagens mais importantes deste capítulo da história: Maria Quitéria. Em Feira de Santana a programação aconteceu no distrito onde nasceu heroína e por isso leva o nome dela.

“Maria Quitéria de Jesus teve a coragem de se alistar ao exército naquela época e mostrar a sua capacidade de luta e de comando. Essa é a nossa homenagem a ela e a todas às mulheres que, ao partirem para a luta, nos dão a certeza da vitória”, destacou o prefeito Colbert Martins Filho.

A missa na igreja local, presidida pelo arcebispo metropolitano de Feira de Santana, dom Zanoni Demettino, abriu a programação. Seguida pelo hasteamento das bandeiras, discursos de autoridades e desfile cívico-militar.

O evento é uma iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana, em parceria com a Prefeitura e o 35º Batalhão de Infantaria (35 BI). “Desde 2015 fazemos esse desfile para destacar a participação dessa heroína feirense”, pontuou a presidente do Instituto, Liacélia Leal.

“Maria Quitéria foi a primeira mulher a ingressar o exército brasileiro, portanto, esse é o momento de comemorar e exaltar esse importante capítulo da história”, completa o Major Tiago Marques, do 35o Batalhão de Infantaria.

O 2 de julho também celebra o dia do Bombeiro Brasileiro. Para o capitão Luiz Américo, da Companhia de Bombeiros Militar de Feira de Santana, “é importante destacar a profissão que, inicialmente, foi criada para apagar incêndios e hoje presta diversos outros serviços na intenção de melhorar a qualidade de vida da comunidade”, explica.