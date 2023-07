O forrozeiro Renato de Jesus Oliveira, o “Renatão”, foi atingido por tiros disparados quando ele saia do bairro do Aviário , na noite de sábado, 1. Um dos disparos atingiu uma perna. Ele encontra-se internado no Hospital Clériston Andrade.Renatão é o proprietário do bar e restaurante ‘Encontro Nordestino” onde todos os domingos acontece o famoso ‘Forro do Parque Sabiá”, em Feira de Santana.

