Mais um tutorial de sistemas judiciários nesta quinta,6, na OAB/Feira

A OAB Subseção Feira de Santana vai sediar, nesta quinta-feira (6), a partir das 14:00, em seu auditório, mais um tutorial de sistemas judiciários. Dessa vez será sobre o sistema Projudi.

Os interessados, sejam advogados, advogadas ou estudantes de Direito têm a oportunidade, nesses tutoriais, de participar e atualizar os processos com mais tecnologia. As inscrições podem ser feitas através do Sympla, via link: https://acesse.one/ZHNqZ. A iniciativa destes tutoriais é do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia (CCJA).