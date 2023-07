Bando Anunciador da Festa da Padroeira movimenta a Feira de Santana

O Bando Anunciador da Festa de Sant’Anna está nas ruas com toda a irreverência e tradição que essa festa centenária possui. Dezenas de bandos, milhares de pessoas fazem o percurso que sai do Cuca, na rua Conselheiro Franco e termina na Praça Coronel Lambe-Lambe, tudo no centro antigo da cidade da Feira de Santana. A festa continua nos bairros, quando os grupos retornam. Muitos preparam comidas, bebidas e a folia se estende até a noite deste domingo. O Bando do bairro dos Olhos D’água foi um dos primeiros a chegar na concentração exibindo o seu estandarte bordado a mão.

A parte religiosa da festa foi anunciada na Catedral de Santana no último dia 2. O dia da santa padroeira de Feira é celebrado no dia 26 de julho, e de 17 a 25, acontece o novenário católico.

As preparações para o Bando movimentaram diversos setores da cidade, desde a mídia ao comércio varejista. No Bando há uma tradição de se fazer fantasias . A jornalista e radialista Dandara Barreto observou essa alteração na vida da cidade, no Twitter: