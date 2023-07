Parque do Saber tem programação infantil nos sábados de julho

O Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo tem sessões abertas ao público garantidas aos sábados de julho, sempre às 15h. Todos são filmes com indicação para o público infanto-juvenil.

Neste sábado (15) será exibido “Aniversário de Pingo”. O filme aborda a história de Pingo, um menino muito esperto que recebe um presente de aniversário de seu avô, por encomenda. Este presente o ajuda a explicar muitos mistérios da ciência, como a estrutura atômica, as estrelas as constelações, buracos negros, espaguetificação e o universo.

No dia 22, será exibido o filme “Larry Cat: História do Gato”, uma animação que conta a história de um gato que se aventura no espaço sideral, explorando planetas e galáxias. O passeio se torna um desafio para o gatinho que para não voltar a terra ele precisa convencer ao comandante a permanecer na nave.

Encerrando a programação do mês, “ABC das estrelas”. Enquanto veem uma estrela cadente e têm desejo de voar para a lua, três crianças de repente estão numa espaçonave, a observar. Elas visitam o sistema solar e os planetas, onde têm experiências diferentes.

Os visitantes devem chegar até 20 minutos antes da exibição. Vale destacar que não precisa de agendamento (exceto escolas) – o Museu abre às 14h.

PROGRAMAÇÃO

15/07 – Aniversário de Pingo (26 minutos)

22/07 – Larry Cat (30 minutos)

29/07 – ABC das estrelas (22 minutos)