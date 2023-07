Queijos baianos são medalhistas no VI Prêmio Queijo Brasil

Queijos produzidos na Bahia se destacaram no VI Prêmio Queijo Brasil, evento nacional que reuniu queijistas, comerciantes, consumidores, jornalistas, chefs de cozinha e donos de restaurantes de todo país na cidade de Blumenau, em Santa Catarina na última semana. O evento premiou os melhores queijos produzidos no país, entre eles, 36 fabricados no Estado, que obteve 4 medalhas de ouro, 10 de prata e 22 de bronze. Os produtos premiados podem ser encontrados no Mercado do Rio Vermelho (MRV), gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Frederico Texeira, vice-presidente da Associação Comer Queijo, que foi um dos jurados durante o processo de escolha, diz que a qualidade dos produtos baianos surpreendeu. “A aceitação foi muito positiva, foi uma grande surpresa. Os jurados e as pessoas que estão no setor ficaram impressionados com alguns queijos”, comenta ele, que é proprietário da ‘Oxe! É de Minas’, loja que comercializa queijos artesanais brasileiros, localizada no Mercado do Rio Vermelho, em Salvador, onde também podem ser encontrados alguns dos produtos premiados.

O permissionário foi um dos responsáveis por levar os produtos até o evento. “Assumi essa frente de fazer o preposto da ida desses queijos. Foram 79 quilos, de mais de 30 cidades”, disse. Ele conta ainda que, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), uma comitiva com cerca de 20 produtores foi a Blumenau. “A gente teve essa vivência para elevar o nível dos produtores, através da experiência de referências no setor”.

A cooperativa Capribéee, junção das cooperativas Mão do Campo, de Jaguarari, e Sabor do Sertão, localizada em Curaçá, foi uma das vencedoras, com quatro medalhas. Uma de ouro com o queijo Boursin, duas pratas, uma com o Capela tradicional e outra com Chevrotin e um bronze com o queijo Buchette de Carvão Vegetal.

Eugênia Ribeiro Félix, presidente da cooperativa, destacou a importância da premiação. “Ficamos muito felizes, pois abre muitas portas, principalmente para quem é de cooperativa”, disse. Ela destaca que o prêmio é fruto de um processo criterioso e amplo de qualificação. “Esse queijo que sai da cooperativa é um produto muito bem-preparado, elaborado, pensando justamente no cliente. Quando ele é premiado, é porque as pessoas que conhecem, que estão lá para avaliar, percebem todas essas qualidades”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, destacou a qualidade dos produtos feitos no Estado e celebrou os prêmios recebidos que, segundo ele, colocam a produção de queijos na Bahia em um novo patamar. “Foram queijos produzidos em municípios como Caetité, Curaçá, Dom Macedo Costa, Feira de Santana, Ibicoara, Ibotirama, Itamaraju, Itanhém, Medeiros Neto, Nova Fátima, Porto Seguro, Ruy Barbosa, Salvador, Santanópolis, Vereda e Vitória da Conquista. Essa premiação só reforça o que já sabemos, que é o potencial das indústrias do interior do estado”, disse o gestor, que destacou também o fato de os produtos poderem ser adquiridos no Mercado do Rio Vermelho. “Boa parte desses produtos fazem parte do leque de opções de grande qualidade da nossa Ceasinha”, comemorou.