‘Elas à frente do trânsito’, campanha contra assédio e discriminação

Respeito. É com esse tom e diversas ações que o Governo do Estado quer promover, cada vez mais, o empoderamento feminino na Bahia. Para isso, o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) participou do evento realizado na manhã dessa quinta-feira (13), no auditório da Universidade Estadual da Bahia (UNEB), para assinatura de um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) com a finalidade de elaborar e executar políticas públicas para todas as mulheres, respeitando suas diferenças, com prioridade para aquelas em situação de pobreza e vulnerabilidade social.

A campanha ‘Elas à frente no trânsito’, tem como objetivo realizar ações de sensibilização no trânsito, formar multiplicadoras, promover eventos e atividades alusivas ao empoderamento feminino, além de oferecer cursos de capacitação, por solicitação e indicação da SPM, sobre temas, como o empoderamento feminino e o combate à violência de gênero no trânsito.

O evento contou com a participação do governador, Jerônimo Rodrigues, da ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, do diretor geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel e da secretária da SPM, Elisângela Araújo.

Segundo Pimentel as políticas públicas entre os dois órgãos vão representar, “a busca pela redução dos casos de assédio e importunação sexual no transporte público, carros por aplicativo e o preconceito contra as mulheres no trânsito”, afirmou.

O evento – Um conjunto de ações afirmativas de políticas para as mulheres em diversos campos de atuação numa parceria entre órgãos estaduais e o Governo Federal, foi lançado o “Selo Lilás” que incentiva empresas baianas a adotarem políticas de igualdade de gênero e atuarem na defesa das mulheres contra a discriminação, o assédio e a violência sexual no ambiente de trabalho.

Foto: Itailuan dos Anjos