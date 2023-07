ACM Neto diz que Jerônimo foge do problema da violência na Bahia

É aceitável que a violência na Bahia seja destaque na imprensa nacional, por 2 dias seguidos, e o governador continue fingindo que o problema não é com ele? Passar pano p/ a omissão do governo estadual, que está aí há 17 anos, é realmente opção qnd há tantos inocentes morrendo?

A indagação é do ex-prefeito de Salvador e líder da União Brasil, ACM Neto, em um twitter postado hoje (sexta-feira, 14). Na ilustração, o ex-prefeito, e candidato a governador derrotado no ano passado, colocou vídeos de chamadas do Jornal Nacional sobre a violência na Bahia:

ACM conclui dizendo: A apatia dos que governam é absolutamente indefensável. Não podemos esperar a violência bater na nossa porta para entender a gravidade do problema. Precisamos exigir que a segurança pública e a vida das pessoas sejam tratadas como prioridade absoluta. Estamos falando de vidas