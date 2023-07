Escola Municipal Ernestina Carneiro está “de cara nova”

“A escola está incrível. Temos o laboratório de Ciências e Matemática e a biblioteca. Eu gostei muito”. Esse é o relato do estudante Kauan Victor, 13, oitavo ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Ernestina Carneiro, no bairro Rua Nova, que foi reinaugurada nesta sexta-feira (14). O valor investido na reforma foi de R$ 916.921,42.

O prédio da unidade escolar está de ‘cara nova’. O telhado, forro e revestimentos de toda unidade foram trocados; e também foi instalado piso de alta resistência. Cozinha, refeitório, sanitários, sala de professores e secretaria passaram por reformulação completa. E ainda foi realizada revisão geral – elétrica, hidráulica e sanitária – e pintura nas dependências da unidade.

Com a reforma, os estudantes ganharam uma nova área para circulação no pátio, ar-condicionados em todas as dez salas, laboratório de ciências e matemática e uma biblioteca mais completa. Foram construídos depósitos e um reservatório de água.

“Fizemos uma ampliação no ambiente físico da escola para proporcionar uma educação com qualidade ainda maior e vamos licitar, ainda este mês, a quadra poliesportiva da unidade”, disse a secretária de Educação do município, Anaci Paim.

O prefeito Colbert Martins Filho, que conduziu a cerimônia de entrega, reforçou que a prefeitura tem investido cada vez mais para melhorar a educação em Feira de Santana.

“Ainda ontem, assinei a ordem de serviço autorizando as obras das escolas municipais Colbert Martins da Silva (Jaguara), Laura Ribeiro Lopes (Feira VII), Profª Margarida Lisboa de Oliveira (Gabriela) e Faustino Dias (Feira VII). Todas as escolas passarão por reforma e ampliação. Um investimento no valor de 13.490.871,43. E hoje estamos entregando à comunidade da rua nova a escola Ernestina Carneiro totalmente recuperada”.

A escola, que homenageia Ernestina Carneiro, a dona Pomba, uma importante figura da história do bairro, foi municipalizada e atende a 864 estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos.