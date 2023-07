Colbert: “fila da regulação mata mais do que bala”

“São 124 pessoas mortas aguardando a regulação. Regulação mata mais do que bala, temos pessoas com mais de 30 dias aguardando transferência que é de responsabilidade do governo do estado que tem que fazer a parte dele e não está fazendo”, reagiu o prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB), após o Ministério Público Estadual (MP) recomendar que o município adote medidas para garantir os atendimentos nas áreas tidas como essenciais de saúde, como urgência, emergência e em Unidades de Terapia Intensiva (UTI),

O Prefeito disse em entrevista hoje pela manhã ao Acorda Cidade que o grande entrave está na regulação e que também vai acionar o MP e a Justiça contra a secretária estadual de saúde, Roberta Santana, pela morte de uma paciente de 35 anos, ontem, ao aguardar a regulação na policlínica do bairro Rua Nova.