Governo da Bahia inaugura em Feira escola de tempo integral onde foi a Fazenda do Menor

O governador Jerônimo Rodrigues, os ministros Rui Costa, Casa Civil, e Camilo Santana, Educação, inauguraram hoje em Feira de Santana uma escola, de tempo integral, no local onde funcionou a antiga Fazenda do Menor.

Com ginásio de esportes, piscina, teatro, 36 salas, laboratórios e auditórios, a nova escola está no bairro do Aviário, um dos mais populosos da cidade.

A Fazenda do Menor de Feira de Santana foi desativada em 2012. O início da construção da escola (licitação,ordem de serviços, etc) foi em 2021. A FAMFS foi parceira do então Ministério dos Esportes de onde recebeu, em oito anos, cerca de R$ 60 milhões em convênios. Já em 2004 houve acusações de irregularidades pelo Ministério Público. Era o presidente da Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana (Famfs), Antônio Lopes Ribeiro. Ele mais quatro empresários foram responsabilizados pelo desvio de R$ 5.703.050,29 em recursos federais