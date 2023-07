OSBA apresenta concerto “Uma Viagem Musical” domingo (23) no Amélio Amorim

A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza no próximo domingo, dia 23 , às 17h, no Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana, o concerto “Uma Viagem Musical”, parte do projeto OSBA na Estrada. A apresentação terá a regência do maestro da OSBA, Carlos Prazeres.

A retirada dos ingressos será feita nesta terça-feira (18) e quarta-feira (19), das 09 às 17h, no próprio Centro de Cultura Amélio Amorim, por meio da doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Programa Bahia sem Fome.

Neste programa, a OSBA fará um passeio por alguns nomes de destaque da música de concerto de diferentes países, como o francês Claude Debussy (1862-1918), o espanhol Manuel de Falla (1876-1946), o alemão Johannes Brahms (1833-1897), o brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959), entre outros compositores.

Esta é a segunda edição em 2023 do OSBA na Estrada, que fez sua estreia este ano com três apresentações da Orquestra na Chapada Diamantina, em Mucugê e Igatu, no início deste mês.

OSBA – Criada em 30 de setembro de 1982, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) é um corpo artístico do Teatro Castro Alves e teve seu processo de publicização consolidado em abril de 2017. Desde então, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) – entidade sem fins lucrativos qualificada como Organização Social (OS) – realiza a gestão da OSBA, que permanece como corpo artístico público, sendo mantida com recursos diretos do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura (SecultBA) e Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

BAHIA SEM FOME – O Bahia sem Fome é o Programa Estadual de Combate à Fome do Governo do Estado da Bahia, e tem como principal meta promover a segurança alimentar e nutricional no Estado, garantindo às pessoas em situação de vulnerabilidade social acesso a alimentos em qualidade e quantidade necessárias à garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequada e saudável, reduzindo os índices de insegurança alimentar grave no Estado Da Bahia, com foco nas famílias extremamente pobres no campo e na cidade.

Programa:

F. V. SUPPE – Cavaleria Ligeira: Abertura

C. DEBUSSY – Prelúdio à Tarde de um Fauno

G. VERDI – A Força do Destino: Abertura

M. DE FALLA – El Amor Brujo: Dança Ritual do Fogo

J. BRAHMS – Sinfonia Nº3 em Fá Maior, Op.90: 3º Movimento

L. BERNSTEIN – West Side Story: Danças Sinfônicas (Mambo)

A. GINASTERA – Estancia: Malambo – Dança Final

H. VILLA-LOBOS – Bachianas Brasileiras Nº2, A247: Toccata, O Trenzinho do Caipira

F. MIGNONE – Maracatu de Chico Rei: Dança da Rainha N’Ginga

L. FERNANDEZ – Suíte Reisado de Pastoreio: Batuque