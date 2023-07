Editora Zarte terá espaço dedicado à literatura nacional na FLIFS

A Editora Zarte, especializada em literatura brasileira contemporânea, participará pela primeira vez com stand próprio do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (FLIFS), que acontecerá entre os dias 26 de setembro e 01 de outubro, na Praça Padre Ovídio. O evento é organizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc).

A Zarte é uma editora de Feira de Santana com centenas de títulos já publicados e lançados na Bahia e outros estados. Nesta edição da FLIFS, a editora irá participar do festival com o objetivo de divulgar o seu catálogo e promover a literatura nacional.

Entre os lançamentos recentes da editora estão os livros “Num filtro de barro”, que reúne mais de 150 poemas feitos entre 1976 e 2021 pelo poeta, músico e professor da UEFS Wilson Pereira de Jesus; e “Olhares, imagens e cotidianos em Feira de Santana (1950 – 1960)”, baseado na tese da historiadora Ana Maria Carvalho dos Santos sobre as representações da modernidade na cidade naquela época.

A FLIFS é um evento realizado anualmente desde 2008 que promove a leitura, a literatura e a cultura em Feira de Santana. Organizado pela UEFS em parceria com outras instituições, a FLIFS reúne escritores, artistas, pesquisadores, estudantes e o público em geral em uma programação diversificada e gratuita. A FLIFS acontece em praça pública, como forma de democratizar o acesso ao livro e às diversas linguagens artísticas. A 16ª edição do Festival será realizada entre os dias 26 de setembro e 01 de outubro, com o tema “Literatura e sertão: o bicentenário da Independência da Bahia no Brasil”. Os homenageados da edição são o artista Juraci Dórea e o cordelista Chico Pedrosa.