Ministro Renan Filho garante recursos para duplicaÃ§Ã£o do Contorno e da 116 Norte

Segundo Zé Neto, é de fundamental que haja uma colaboração conjunta entre representantes dos governos Estadual e Federal, empresários locais e representantes do setor produtivo trabalhista. O objetivo é apresentar às autoridades públicas responsáveis as preocupações da cidade, garantindo que o Contorno seja construído de maneira harmoniosa com a sociedade feirense. O deputado destaca que a entrega do Contorno de Feira é uma das prioridades e compromissos do Presidente Lula, como foi exposto tanto pelo Ministro durante sua visita a Brasília, ontem, quanto na vinda do chefe do executivo a Feira de Santana, em fevereiro.