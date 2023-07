Alto do Rosário ganha escola municipal para atender a 500 estudantes

A Escola Municipal Profª Luiza Carmo de Jesus, inaugurada pelo prefeito Colbert Filho na manhã desta quarta-feira (19) no Alto do Rosário, bairro Mangabeira tem capacidade para 500 alunos, em dois turnos, e é completamente adaptada para pessoas com deficiência.

“Inicialmente teremos turmas do primeiro ao quarto ano e no próximo ano atenderemos turmas do primeiro ao quinto ano, nos dois turnos. O estudante sai do CMEI Edvaldo Machado Boaventura, aqui ao lado, que atende crianças de dois a cinco anos, e vem para esta escola. Isso garante uma continuidade de orientação metodológica e uma aprendizagem de melhor qualidade”, explicou a secretária de Educação, Anaci Paim.

Continua: “A escola foi totalmente equipada para atender aos estudantes. Temos computadores, todas as salas climatizadas, sala de recursos com brinquedos espumados, banheiros adaptados, além de profissionais totalmente qualificados compondo a equipe. Continuamos empenhados em oportunizar, cada vez mais, o acesso à educação”

A escola recebe o nome da professora Luiza Carmo de Jesus, que atuou na Educação Municipal durante 24 anos. Neste tempo, lecionou nas escolas municipais Maria Antônia da Costa, Maria José Dantas, Horácio da Silva Bastos, entre outras e trabalhou na área de gestão da Secretaria de Educação.

A docente faleceu, precocemente, aos 55 anos, em 2006. O amor que tinha pela educação é repassado entre gerações e hoje, a escola inaugurada, concretiza seu sonho de como seria uma escola ideal.