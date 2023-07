Conceição de Feira faz 97 anos, ganha escola nova e dá título de cidadão a Jerônimo

Celebrando os 97 anos de emancipação política, Conceição de Feira, município da Região Metropolitana de Feira de Santana, recebeu ontem a visita do governador Jerônimo Rodrigues que deu por entregue um Colégio Estadual de Tempo Integral, assistiu aí desfile cívico e recebeu o título de cidadão conceiçoense, concedido pela Câmara Municipal de Conceição de Feira

A unidade escolar tem mais 10 salas de aula, teatro com 228 lugares, pista de salto, campo de futebol society com pista de atletismo, restaurante estudantil, vestiário, piscina semiolímpica, reforma e cobertura de quadra poliesportiva. Os estudantes também foram beneficiados com um ônibus escolar rural com 29 vagas.

“Essa escola não se pode nem dizer que foi uma ampliação. É uma nova escola, com novos equipamentos, na qual investimos quase R$ 10 milhões. E, já já, chegaremos a R$ 1 bilhão de investimentos em educação, só em infraestrutura. Com o Governo Federal ao lado, isso vai rodar com maior rapidez. Vamos continuar trabalhando para garantir futuro a esses estudantes, possibilitando a profissionalização e a aprovação no ENEM”, afirmou o governador.

De acordo com a secretária da Educação, Adélia Pinheiro, a escola de tempo integral é uma política forte dessa gestão, que vem junto com a valorização dos professores, através do pagamento do piso da educação básica, entre outras questões. “É mais uma unidade de tempo integral entregue, trazendo a oportunidade de acolhermos estudantes, professores e funcionários em uma escola com salas climatizadas, que oferece espaços adequados para produção de ciência, de cultura, de arte e de esporte”, afirmou Adélia.

Para a primeira infância, o Estado também destinou mais de R$ 2 milhões para apoiar o Município na construção de quadra coberta, campo de futebol society e reparos na infraestrutura do Complexo Esportivo da Creche Municipal Olinto Pereira Alves.

Durante a visita à cidade, o governador também autorizou o início das obras de pavimentação do acesso aos distritos de Cruzeiro e Jaqueira, no entroncamento da BA-502, de Conceição da Feira. Para a obra, são destinados aproximadamente R$ 6,5 milhões.