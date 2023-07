Tarifas dos pedágios nas BRs 324 e 116 sofrem reajuste nesta quarta (26)

De acordo com a deliberação nº 231/2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de julho de 2023, a partir da 0h desta quarta-feira (26/07) passam a valer as novas tarifas das praças de pedágio administradas pela VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. (BR-324 – Rodovia Eng° Vasco Filho e BR-116 – Rodovia Santos Dumont).

Com a decisão, o valor da tarifa básica para veículos de passeio passará de R$ 5,50 para R$ 5,90, na BR 116, e de 3,20 para R$ 3,30, na BR 324.

Segundo a concessionária, a aplicação dos novos valores considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, conforme define o Contrato de Concessão.

Confira a tabela com as novas tarifas:

BR-324 Praças de Pedágio: P1 e P2 Categoria de Veículo Tipo de Veículo Número de Eixos Rodagem Tarifa 1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 3,30 2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla 2 Dupla 6,60 3 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 Simples 9,90 4 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 4 Dupla 13,20 5 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 5 Simples 16,50 6 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 6 Dupla 19,80 7 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 7 Dupla 23,10 8 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 8 Dupla 26,40 9 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 9 Simples 29,70 10 Automóvel com semirreboque, caminhonete com semirreboque 3 – 4,95 11 Automóvel com reboque, caminhonete com reboque 4 6,60 12 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto 2 1,65 BR-116 Praças de Pedágio: P3 a P7 Categoria de Veículo Tipo de Veículo Número de Eixos Rodagem Tarifa 1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 5,90 2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla 2 Dupla 11,80 3 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 Simples 17,70 4 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 4 Dupla 23,60 5 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 5 Simples 29,50 6 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 6 Dupla 35,40 7 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 7 Dupla 41,30 8 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 8 Dupla 47,20 9 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 9 Simples 53,10 10 Automóvel com semirreboque, caminhonete com semirreboque 3 – 8,85 11 Automóvel com reboque, caminhonete com reboque 4 11,80 12 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto 2 2,95