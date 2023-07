Bahia tem maior população quilombola do país, Feira tem mais de 12 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (27), os dados do Censo Demográfico 2022 relativos à população quilombola em território brasileiro. O levantamento censitário gerou, pela primeira vez na história do país, estatísticas oficiais sobre esse grupo étnico, divulgadas em parceria pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Os dados do Censo 2022 revelam que a Bahia tem a maior população autodeclarada quilombola do país, com 397.059 pessoas integrando esse grupo étnico. Isso significa que, no estado, residem aproximadamente três de cada 10 quilombolas brasileiros. No país como um todo, em 2022, pouco mais de 1,3 milhão de pessoas se autodeclararam quilombolas. A Bahia, por sua vez, se revela como o estado com o maior número de domicílios particulares permanentes ocupados em que ao menos uma pessoa se autodeclara quilombola (149.287 domicílios).

Em termos relativos, o Censo revela que as pessoas que se autodeclaram quilombolas representam 2,81% da população baiana, superando o índice nacional (0,65%). Dentre as unidades da Federação, utilizando esse mesmo critério, a Bahia está atrás apenas do Maranhão, estado onde os quilombolas constituem 3,97% da população. Em percentual de domicílios particulares permanentes ocupados em que ao menos um morador se autodeclara quilombola, novamente, a Bahia (2,93%) supera o índice nacional (0,65%) e apresenta percentual inferior somente ao encontrado no Maranhão (4,20%).

Entretanto, apesar de contar com a maior população quilombola em números absolutos e a segunda maior em termos relativos do país, a Bahia apresenta o terceiro menor percentual de quilombolas residindo em áreas oficialmente delimitadas do Brasil (5,23%). No estado, apenas 20.753 deles moravam em algum dos 48 territórios enquadrados em alguma etapa do processo de delimitação formal. O município de Bom Jesus da Lapa se notabiliza com o maior número absoluto (3.757 quilombolas) vivendo em territórios delimitados. De maneira relativa, Malhada é o município que mais se destaca, com 82,38% da população quilombola habitando territórios formalizados.

Feira de Santana conta com 12.190 pessoas autodeclaradas quilombolas, representando 1,98% da população total, de acordo com os dados do Censo Demográfico 2022. Foto: Casa de Farinhas na Matinha dos Pretos, em Feira de Santana