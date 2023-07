Exposição sobre Moraes Moreira em agosto no Museu de Arte da Bahia

No próximo dia 8 de agosto, estreia a exposição Mancha de Dendê não sai – Moraes Moreira, uma iniciativa inédita que tem como objetivo proporcionar aos visitantes uma imersão sensorial na história da música popular e da cultura brasileira por meio da vida e obra de um dos artistas mais relevantes do país. A exposição estará à mostra no Museu de Arte da Bahia (Av. Sete de Setembro, 2340 – Corredor da Vitória, Salvador – BA), de terça-feira a domingo, das 10h às 18h durante três meses, com acesso gratuito.

A exposição explora a diversidade musical do Brasil com canções do artista, reconhecido por mesclar ritmos como frevo, baião, rock, samba, choro e música erudita em suas composições. Moraes Moreira, importante representante da música regional, foi um verdadeiro ícone da cultura brasileira, com uma carreira que abrangeu diversas formas de expressão artística. Além de cantor, compositor e músico, ele também foi um agitador cultural, escritor, cantador e poeta. Sua produção artística foi intensa e significativa até sua partida em 13 de abril de 2020.

Salvador foi escolhida como ponto de partida para a exposição, que, ainda neste ano, irá estrear também no Rio de Janeiro.

A exposição foi idealizada pela produtora cultural, diretora da Maré Produções Culturais, Fernanda Bezerra e pela cenógrafa Renata Mota, que também assina a direção de arte e curadoria do projeto e é um projeto apresentado pelo Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio da Bahiagás e do Instituto Cultural Vale. A ação é uma realização da Maré Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal.

O Museu de Arte da Bahia é equipamento administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).