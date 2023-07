Feira sedia primeiro evento internacional de tênis do interior da Bahia a partir de domingo (30)

A cidade de Feira de Santana, na Academia de Beach Tennis e Tênis Smash, recebe o primeiro torneio internacional profissional de tênis da história no interior da Bahia, com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). As partidas do Engie Open – ITF W60 começam no domingo, 30, e seguem até o dia 05 de agosto com algumas das principais tenistas do ranking mundial de diversos países, que buscam os 60 pontos dados à campeã, tornando-se uma das maiores pontuações da temporada feminina no país.

A programação inicia com os jogos do qualifying, que garante as últimas vagas para a chave principal, no domingo, 30, e na segunda, 31, quando as melhores ranqueadas já entram em quadra pela primeira rodada, seguindo até a terça-feira, 01. Os dias seguintes marcam as oitavas, as quartas, as semis e a grande final no domingo, 05. Todas as rodadas começam sempre pela manhã, a partir das 10h, com a entrada mediante a doação de um kg de alimento não perecível. Os sorteios das chaves principais e do qualyfing de simples e duplas serão realizados um dia antes dos primeiros confrontos.

Realizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e pela Federação Bahiana de Tênis (FBT), a competição também dará 60 mil dólares em premiações e é válida pelo circuito do International Tennis Federation (ITF).

Tenistas

Entre os principais nomes presentes na chave estão a brasileira Laura Pigossi, medalhista de bronze em duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio e atual 142º do mundo de simples, com sete títulos ITF, além de ser nº 157 do mundo de duplas, e a francesa multicampeã de Grand Slams, Kristina Mladenovic. Ela já foi número 1 do mundo em duplas e coleciona grandes títulos mundiais na variação, com quatro em Roland Garros (2022, 2020, 2019 e 2016), quatro no Australian Open (2022, 2020, 2018 e 2014) e um em Wimbledon (2013). Nas simples, ela é atual 204ª do mundo, mas já foi top 10.

O tênis nacional também será representado pela paulista Carolina Meligeni e a gaúcha Gabriela Cé, respectivamente números 3 e 4 do Brasil, atrás de Beatriz Haddah Maia e a própria Laura Pigossi. O número de brasileiras na competição ainda deve aumentar com a disputa do qualifying.