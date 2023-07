Prêmio Palmares de Arte com inscrições abertas até próximo dia 3

A terceira edição do Prêmio Palmares de arte está com inscrições abertas. Mas corra, porque elas se encerram no dia três (3) de agosto. Se você é artista, criador ou faz parte de um projeto cultural que busca valorizar a diversidade e a riqueza das expressões artísticas em nosso país, essa é a sua chance.

São quatro categorias: artesanato, música, dança e leitura, escrita e oralidade. E cada vencedor vai receber uma premiação de quinze mil reais (R$15 mil)

O concurso quer premiar 40 iniciativas culturais de artistas afro-brasileiros, membros de comunidades quilombolas certificados pela instituição e pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, preferencialmente em áreas de vulnerabilidade social.

Inscreva-se agora mesmo pelo site www.gov.br/palmares e clique em acesso à informação, depois em editais e então em “editais abertos e em andamento”. Por fim, é só clicar em “edital número 2/2023 – terceira edição do concurso prêmio palmares de arte”.

Mais informações e regulamento completo no site da fundação palmares.