Teatro Vila Velha comemora 59 anos com show de Tom Zé nesta segunda-feira,31

O Teatro Vila Velha,em Salvador, celebra seus 59 anos na segunda-feira, 31, com um show gratuito do artista baiano Tom Zé. A apresentação acontece a partir das 19h. Os ingressos para o show estarão disponíveis no Sympla a partir das 12h deste sábado, 29. Parte dos ingressos serão reservados para as comunidades da Gamboa e do Alagados, parceiras do Teatro, e para participantes do programa “Amigos do Vila”.

O espetáculo marca o início da parceria do Teatro com a Prefeitura de Salvador, que anunciou uma revitalização da estrutura do equipamento e do Passeio Público

Tom Zé foi um dos artistas que participaram do show de inauguração do equipamento em 1964, “Nós, por exemplo”, ao lado de Maria Bethânia, Gilberto Gil, Gal Costa e Caetano Veloso.

Na época, o movimento tropicalista revolucionava a cultura e a música ao mesclar influências diversas e provocar rupturas artísticas.

O show também marcará o início das comemorações e projetos até o marco de seis décadas do Teatro em 2024, a exemplo do filme e peça teatral “Auto Retrato aos 60”.

“Ele é um dos maiores pensadores e reinventores do Brasil, então é muito importante tê-lo entre nós. Esse show abre um horizonte de encontros possíveis com outros artistas que também começaram aqui”, disse o ex-secretário de Cultura da Bahia, Márcio Meirelles, atual diretor do Teatro.

Nos meses de agosto e setembro haverá ainda as tradicionais leituras dramáticas realizadas pelo Teatro, ainda como parte da comemoração aos 59 anos.

Textos inéditos de quatro autores e autoras baianas serão lidos por atores e atrizes convidados, acompanhados musicalmente pelo projeto musical Aurata, do multiartista Ramon Gonçalves.