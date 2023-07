Beco da Energia com piso novo e a Lei Paulo Gustavo em Feira

O famoso Beco da Energia, no centro antigo de Feira de Santana está com o piso novo, adequado ao Projeto Centro que pavimentou e drenou grande parte do núcleo comercial da cidade, inclusive a rua Marechal ao qual os Becos do Mocó e da Energia estão diretamente ligados. O principal túnel de drenagem do centro da cidade (tunnel liner) passa no subterrâneo do Beco do Mocó.

O Beco da Energia tem a singularidade de ter suas paredes com obras de arte grafitadas e um cenário arquitetônico e social adequado a eventos de cultura de rua.É o nascedouro do movimento ‘O Beco É Nosso’ idealizado e integrado pelo multi artista Márcio Punk.

A pavimentação do Beco da Energia sinaliza a disposição do Poder Público de incentivar o uso multifuncional do Beco da Energia e estimular novas ações culturais, inclusive num momento em que acontecerão produções audio-visuais na cidade financiadas por recursos da Lei Paulo Gustavo que são da ordem de R$ 4,6 milhões podendo chegar a 5 milhões, segundo um movimento surgido nos últimos dias no segmento.