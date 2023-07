Religiosidade popular: livro reúne mais de 300 rezas , benditos e excelências

Finalmente conseguimos concluir e colocar na prateleira da Amazon nosso novo livro em formato de ebook, “Com dois te botaram, com três eu te tiro”.

O tema da religiosidade popular sempre nos encantou. Há muito tempo venho coletando lendas, histórias, rezas , benzeduras e superstições nos municípios do interior onde esse universo ainda é muito presente na vida das pessoas.

Morei dois anos, em cinco municípios do interior da Bahia trabalhando como médica da família e isso me permitiu ampliar essa coleta. Nesse novo livro, em co-autoria com meu parceiro de vida, Biaggio Talento, mostramos a origem das rezas na história da Humanidade e como elas chegaram ao Brasil e se mantém até os dias de hoje.