Eremita Motta pede aos vereadores menos ‘projetos inconstitucionais’

A presidente do Poder Legislativo de Feira de Santana quer evitar os “projetos inconstitucionais” neste segundo semestre que começa hoje com a reabertura dos trabalhos legislativos. Não pega bem para a Câmara do segundo município da Bahia. Eremita Motta deu um leve ‘puxão de orelhas’ nos vereadores alertando a observarem melhor as ideias. Projetos inconstitucionais, para não dizer absurdos e despropositais, travam as tramitações regulares e ridicularizam o Poder. A mensagem da presidente, divulgada pela Assessoria de Comunicação, foi uma chamada à qualificação dos mandatos da Casa da Cidadania , que tem recursos para bom assessoramento.”Criar despesa, por exemplo, não nos é permitido”, pontuou a vereadora.

Eremita é veterana na Câmara, exerce o quinto mandato popular e foi eleita seis meses antes de assumir de fato, o que aconteceu no início deste ano.

Na mesma mensagem a vereadora também fez uma fala direta para o Poder Executivo. Sem recorrer a bravatas como o antecessor, relevou as virtudes democráticas da “harmonia e autonomia” entre os poderes.

A vereadora demonstra que está bem à vontade e consciente na função de Presidente do Poder. Mas terá pela frente que demonstrar na prática. Uma das questões a harmonizar de maneira autônoma é o pedido de autorização de empréstimo feito pelo Poder Executivo para investir em obras de infraestrutura e mobilidade.