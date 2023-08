OAB de Feira faz simpósio sobre a reforma tributária

No dia 17 de agosto, a partir das 18h, a Comissão de Direito Tributário da OAB Subseção Feira de Santana vai realizar o I Simpósio de Direito Tributário do município. O evento ocorrerá na sede da instituição e tem como tema: “O que esperamos da reforma tributária?”. Vão se reunir na OAB Feira vários especialistas em tributação para discutir as mudanças propostas. O evento tem vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas através do Sympla.

O evento terá como palestrantes Cléber Barros, que falará sobre “o futuro da recuperação de créditos tributários após reforma”; Bruno Nou, que discutirá “Sin Tax: o novo imposto seletivo”; Átila Leite, que abordará o tema “Reforma tributária: o que é, o que muda e quais os próximos passos”; e Simone Lopes, presidente da Comissão de Tributário da OAB Feira, que vai tratar com os presentes sobre “Justiça Fiscal: houve mudança com a reforma?”. Interessados em participar podem acessar o link: bit.ly/simposiodireitotributario e conferir mais informações no instagram da comissão: @oabtributariofeira.